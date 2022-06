Wimbledon, Vavassori supera le qualificazioni: battuto Kolar

LONDRA (INGHILTERRA) - Andrea Vavassori, n.255 del ranking, ce l'ha fatta: il tennista torinese è riuscito a battere 3-1 (6-7, 7-6, 6-1, 7-6) il ceco Zdenek Kolar, n.120 Atp, in una battaglia di nervi durata oltre le tre ore e mezza e parteciperà per la prima volta in carriera al Major londinese. Wimbledon che, quest'anno, non assegna punti validi per le classifiche Atp e Wta (pesano infatti le esclusioni di atleti russi e bielorussi per la guerra in Ucraina) ma offre un montepremi che supera i 40 milioni di sterline. Il tennista azzurro ha così 'vendicato' la sconfitta rimediata dal 25enne di Bystrice Nad Pernstejnemha al primo turno del Challenger di Bergamo del 2020, guadagnandosi il diritto di partecipare per la prima volta in carriera al Major British.