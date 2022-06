Wimbledon, Berrettini evita Djokovic: è dal lato di Nadal. Sinner al via contro Wawrinka

Ormai è tutto pronto per l'inizio del tabellone principale di Wimbledon. Lo Slam sull'erba londinese entra nel vivo e parte la corsa al successore di Djokovic, vincitore dell'ultima edizione. C'è grande attesa per Matteo Berrettini che, subito dopo il rientro dall'infortunio, ha giò messo in bacheca un successo a Stoccarda e al Queen's, torno nel quale ha confermato la vittoria dello scorso anno. A Wimbledon il romano insegue il trionfo dopo la finale contro Nole. Intanto è stato sorteggiato il tabellone e Berrettini evita il serbo, finendo nella parte di Nadal. Da segnalare la mina vagante Andy Murray, che esordirà con Duckworth e potrebbe incrociare Sinner in un eventuale terzo turno. Nick Kyrgios, pesca la wild card inglese Paul Jubb e finisce nella parte bassa: al terzo turno potrebbe incrociare Tsitsipas. Rafa Nadal invece esordirà contro l’argentino Cerundolo. Ecco nello specifico i primi turni degli italiani: Sinner-Wawrinka, Griekspoor-Fognini, Tiafoe-Vavassori, Berrettini-Garin, Fritz-Musetti e Sonego-Kudla.