Giorgi ko in semifinale ad Eastbourne: Ostapenko vince in due set

EASTBOURNE (Inghilterra) - Termina ancora una volta in semifinale il cammino di Camila Giorgi nel Wta 500 di Eastbourne, in Gran Bretagna. La 30enne di Macerata, n.26 del ranking, reduce dai quarti a Birmingham (i primi in stagione) e semifinalista in questo torneo 12 mesi fa (costretta al ritiro per infortunio contro Kontaveit), cade in un'ora e dieci minuti di gioco contro Jelena Ostapenko. La lettone, campionessa in carica, chiude con un netto 6-2, 6-2 raggiungnedo la 12esima finale della carriera, la seconda stagionale dopo quella di Dubai a febbraio, dove potrà difendere il titolo contro Petra Kvitova, n.31 del ranking. La ceca in una sfida tutta mancina si è imposta 7(5)-6, 6-4, in un'ora e 55 minuti di gioco, sulla brasiliana Beatriz Haddad Maia, rivelazione della stagione sui prati con i successi back-to-back di Nottingham e Birmingham (primi titoli WTA per la 26enne di San Paolo). Quattro pari il bilancio dei precedenti con Ostapenko, ma le due non si sono mai affrontate sui prati.