"Molestata sessualmente almeno 30 volte": il racconto shock di Jaeger

"Mi cambiavo in bagni chimici o al più in bagno per evitare commenti, interessi o azioni di altre persone. Ho avuto almeno 30 incidenti con un dipendente specifico del personale, tentativi fisici, tutti nello spogliatoio, molto, molto presto nella mia carriera. Quel particolare membro dello staff aveva grossi problemi a tenere le mani a posto. Ha anche evitato di stare da sola nelle aule di formazione perché sarebbe venuto da me anche lì". L'inquietante storia, raccontata in un'intervista a The Indipendent, è di Andrea Jaeger, ex 'bambina prodigio' del tennis: i fatti risalgono al 1981, appena 16enne. Un anno prima aveva raggiunto i quarti a Wimbledon e la semifinale agli Us Open, un record di precocità che sarà battuto poi soltanto da Jennifer Capriati.