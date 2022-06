EASTBOURNE (Inghilterra) - Petra Kvitova vince il titolo nel "Rothesay International", torneo Wta 500 dotato di un montepremi di 797.900 dollari che si sta avviando alle fasi decisive sui prati del Devonshire Park di Eastbourne, in Gran Bretagna. La tennista ceca - testa di serie numero 14 - ha sconfitto in finale la lettone Jelena Ostapenko, ottava forza del seeding e campionessa uscente (nonché mattatrice di Camila Giorgi in semifinale), con il punteggio di 6-3 6-2.