Nadal ottimista: "A Wimbledon perché sto bene. Sarò competitivo"

LONDRA (INGHILTERRA) - "Mi sto divertendo a giocare sull'erba dopo tre anni. Se sono qui è perché le cose vanno bene, altrimenti non sarei venuto. Non so come arrivo realmente, è difficile fare previsioni, è una superficie complicata, che va provata a lungo e io non gioco sull'erba da tre anni. Ma confido di arrivare competitivo". Sono le parole di Rafa Nadal, dopo sei giorni di allenamento in vista dell'inizio di Wimbledon.