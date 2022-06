Covid, Djokovic insiste: "No al vaccino, rinuncio allo Us Open"

LONDRA (INGHILTERRA) - Novak Djokovic non cambia idea né posizione sul vaccino anti Covid , al quale resta contrario anche se questo dovesse costargli (come sarebbe ora a meno che le regole non cambino nel frattempo) la partecipazione allo US Open . Le autorità degli Stati Uniti , infatti, hanno mantenuto l'obbligo di vaccinazione per coloro che vogliono entrare nel Paese, e ciò impedirebbe a Djokovic di giocare l'ultimo Slam della stagione.

Il caso dell'Australian Open

Alla domanda, in una conferenza stampa in vista di Wimbledon, se sia rimasto sulle posizioni che già gli sono costate l'espulsione dall'Australia e la mancata partecipazione agli Open sui campi di Melbourne, Djokovic ha risposto con un "sì" piuttosto deciso. "A oggi, tenuto conto delle circostanze - ha aggiunto il fuoriclasse serbo -, non mi è concesso entrare negli States. Mi piacerebbe andarci e giocare lì, ma per il momento non è possibile. Quindi tutto ciò è un'ulteriore motivazione per fare bene qui a Wimbledon. Non c'è molto che io possa fare - ha concluso -, quindi a oggi rinuncio. Dipende dal governo americano e non da me".