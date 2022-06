Wimbledon, Sinner punta su Berrettini: "Può vincere il torneo"

Alla vigilia del debutto con Wawrinka, l'azzurro non ha dubbi: "Dopo i successi al Queen's e Stoccarda, Matteo parte tra i favoriti. Per me un onore essere tra le prime 10 teste di serie"

26 . 06 . 2022 19:48 2 min WimbledonsinnerBerrettini

© EPA

Tuttosport

Abbonati all'edizione digitale di Tuttosport Scegli l'abbonamento su misura per te Sempre con te, come vuoi ABBONATI ORALeggi il giornale