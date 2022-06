Wimbledon, derby italiano alla Cocciaretto: 6-2, 6-0 alla Trevisan

LONDRA (Regno Unito) - Un match ai limiti della perfezione consente ad Elisabetta Cocciaretto, numero 119 del ranking Wta, di sovvertire i pronostici della vigila e battere 6-2, 6-0 l'altra azzurra Martina Trevisan ( ventottesima in classifica mondiale, n.22 del seeding e fresca semifinalista al Roland Garros) nel primo turno del Torneo di Wimbledon: la ventunenne marchigiana, all'esordo stagionale sull'erba, supera la più quotata avversaria in un'ora e nove minuti, centrando il suo primo successo in carriera sia nella manifestazione londinese che contro l'avversaria toscana (vincitrice nelle due precedenti occasioni).