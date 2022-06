Wimbledon, Sinner batte Wawrinka e vola al secondo turno

LONDRA - Vola all'esordio Jannik Sinner: batte Stan Wawrinka e passa al secondo turno di Wimbledon, terzo Grande Slam della stagione. L'altoatesino, numero 13 del ranking mondiale, piega lo svizzero con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-3, 6-3 in due ore e quaranta minuti di gioco. Per Sinner è la prima vittoria a Wimbledon e la prima contro Wawrinka, numero 267 del ranking ma arrivato in carriera fino alla terza posizione,