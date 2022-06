Wimbledon, Cilic ha il Covid: Djokovic in apprensione

LONDRA (INGHILTERRA) - Marin Cilic è risultato positivo al Covid e lo ha annunciato sui social network: "Sono triste nell'annunciare che sono risultato positivo al Covid. Mi sono autoisolato e speravo di essere pronto, ma purtroppo non mi sento ancora bene. Ho il cuore spezzato all'idea di perdere Wimbledon e concludere la mia stagione sull'erba in questo modo. Non vedo l'ora di tornare il prossimo anno". Al suo posto entra in tabellone il lucky loser Nuno Borges, che al primo turno se la vedrà con l'americano Mackenzie McDonald. La positività di Cilic mette in apprensione Novak Djokovic, che si è allenato proprio con il croato lo scorso 23 giugno.