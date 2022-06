Wimbledon, Kvitova batte in rimonta la Paolini. Giorgi ko

Upset Giorgi: vince la Frech

Colpo di scena arriva da campo 4 dove Camila Giorgi è stata eliminata dalla numero 92 al mondo Magdalena Frech. La polacca si è imposta per 7-6(4), 6-1 dopo 1 ora e 46 minuti in un match dove l'azzurra ha commesso ben 45 errori gratuiti. Snervante prima frazione per la Giorgi, si procura 7 palle break (tutte nell'8° gioco) ma non ne concretizza una e al 9° gioco la Frech trova il break (5-4) ma non chiude ed il set va al tie-break. L'azzurra però gioca un tie-break disastroso (31 errori gratuiti nel 1° set) che finisce 7-4 per la polacca dopo un'ora e 20 minuti. Il match di fatto finisce qui perché nella seconda frazione Camila non riesce a reagire e crolla 6-1 in 26'.