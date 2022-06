Wimbledon, Nadal vince all'esordio: battuto Cerundolo in 4 set

LONDRA (Regno Unito) - Esordio complicato per Rafa Nadal a Wimbledon , terzo Grande Slam della stagione, che però vince e avanza al prossimo turno. Il tennista spagnolo, numero 4 del ranking mondiale, batte Francisco Cerundolo in quattro set con il punteggio di 6-4 6-3 3-6 6-4 in 3 ore e 33 minuti. Nadal vince i primi due set ma poi subisce la rimonta nel terzo e rischia anche nel quarto. Lo spagnolo però si scatena e da 2-4 rimonta fino a 6-4, vincendo anche due game con l'avversario a zero, e conquista la vittoria.

Wimbledon, si ritira anche Coric

Wimbledon ai titoli di coda per Matteo Berrettini: il tennista romano, finalista nella scorsa edizione del torneo britannico, ha annunciato la positività al Covid: avrebbe dovuto sfidare, nella giornata odierna, il cileno Cristian Garin. Out anche il croato Borna Coric, costretto a dare forfait per un problema a una spalla. L'ex numero 12 al mondo verrà sostituito nel tabellone dal lucky loser Stefan Kozlov, che sfiderà l'argentino Diego Schwartzman, dodicesima testa di serie.

Wimbledon, esordio ok per De Minaur e Opelka

Primo turno del torneo britannico favorevole per Alex De Minaur: il 23enne tennista australiano, testa di serie numero 27, supera il boliviano Hugo Dellien in 3 set (6-1, 6-3, 7-5) e si qualifica per il secondo turno. Una formalità invece l'esordio al primo turno per Reilly Opelka: il tennista statunitense, testa di serie numero 15, batte agevolmente lo spagnolo Carlos Taberner per 7-6(5) 6-4 6-4.

Wimbledon, esordio ok per Sinner: Wawrinka ko

Wimbledon, i risultati del primo turno

McDonald b. Cilic (ritiro)

Schwartzman b. Coric (ritiro)

Johnson b. Dimitrov 4-6 5-2 (ritiro)

Grenier b. Huesler 6-3 7-6 6-7 2-6 6-4

Peniston b. Laaksonen 6-4 6-3 6-2

Baez b. Daniel 6-4 6-4 7-5

Goffin b. Albot 6-2 6-2 7-6

Gasquet b. Sousa 7-6(7), 6-2, 4-6, 4-6, 6-3

Ymer M. b. Altmaier 6-3 7-5 7-5

Kyrgios b. Jubb 3-6 6-1 7-5 6-7(3) 7-5

Opelka b. Taberner 7-6 6-4 6-4

Molkan b. Martinez 4-6 6-4 6-4 6-1

Harrison b. Clarke 7-6(3) 6-1 7-6(6)

Bonzi b. Kolar 6-3 6-3 6-1

Garin b. Ymer E. 6-3 7-5 6-4

Brooksby b. Kukushkin 6-3 6-2 6-3

Garin b. Berrettini (ritiro)

De Minaur b. Dellien 6-1 6-3 7-5

Berankis b. Querrey 6-4 7-5 6-3

McDonald b. Borges 6-4 6-4 7-6

Krajinovic Lehecka

Gaston b. Popyrin 6-2, 4-6, 0-6, 7-6, 6-3

Giron b. Rune 6-3, 7-5, 6-4

Sock b. Zapata Miralles 7-6, 6-4, 6-4

Auger-Aliassime Cressy

Thompson b. Carballes Baena 6-4, 6-1, 6-1

Lopez Van De Zandschulp

Draper b. Bergs 6-4, 6-4, 7-6