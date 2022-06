Wimbledon: Sonego vola al secondo turno, fuori Musetti

Sonego batte Kudla

Nel quinto set il primo momento decisivo è arrivato già al secondo game con un break importantissimo, confermato poi successivamente permettendo a Sonego di portarsi sul provvisorio 3-0. Episodio cruciale pure al quinto game, sul risultato di 4-2, quando Sonego è anche riuscito a conservare il servizio dopo essere andato sotto 40-0. Grande prova anche dal punto di vista mentale per l'italiano, che adesso se la dovrà vedere al secondo turno con il francese Hugo Gaston.

Musetti battuto all'esordio: avanza Fritz

Esordio amaro invece per Lorenzo Musetti, sconfitto ed eliminato dall'americano Taylor Fritz. Partita senza storia per il tennista azzurro che perde in tre set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-3 in un'ora e 40 minuti. Musetti parte bene, con un 4-2 durante il primo set, ma poi crolla contro il numero 14 del ranking mondiale e saluta Wimbledon.