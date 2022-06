Wimbledon, Djokovic senza problemi: vola al terzo turno

LONDRA - Tutto facile per Novak Djokovic, che avanza al terzo turno di Wimbledon, terzo Grande Slam della stagione. Il numero 3 del mondo e campione in carica supera senza problemi in tre set l'australiano Thanasi Kokkinakis, numero 79 del ranking mondiale. Finisce con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2 dopo due ore di gioco. Il serbo vola così al terzo turno. Per Djokovic è ancora aperta la caccia al quarto titolo consecutivo a Wimbledon.