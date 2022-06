Wimbledon, Cocciaretto eliminata da Begu al 2° turno

WIMBLEDON (Inghilterra) - Finisce al 2° turno l'avventura di Elisabetta Cocciaretto a Wimbledon . La 21enne tennista azzurra, che al debutto nella kermesse inglese aveva eliminato nel derby tutto italiano Martina Trevisan (6-2 6-0), si arrende alla rumena Irina-Camelia Begu (numero 43 del ranking Wta), che sull'erba del campo 15 è imposta in 2 set con il punteggio di 6-4 6-4 in un'ora e 21' di gioco.

Vincono Pegula, Sakkari e Jabeur. Out Raducanu

Tra le top player del ranking Wta passa al 3° turno Jessica Pegula. La 28enne statunitense supera - non senza qualche difficoltà - la croata Donna Vekic per 6-3 7(7)-6(2). Clamorosa e inaspettata sconfitta invece per la beniamina di casa, la britannica Emma Raducanu, che esce subito di scena per mano della francese Caroline Garcia con il risultato di 6-3 6-3. Accede alla prossima fase della torneo inglese anche Maria Sakkari e Ons Jabeur. La tennista greca - numero 5 del seeding - ha rispettato i pronostici della vigilia battendo con una certa facilità la bulgara Viktorija Tomova col punteggio di 6-4 6-3. Per la tennista tunisina - numero 3 del seeding - invece è arrivata una bella vittoria sulla polacca Katarzyna Kawa per 6-4 6-0.

Tutti i risultati di giornata del tabellone femminile di Wimbledon

Kerber (Germania) b. Linette (Polonia): 6-3, 6-3

Bouzková (Repubblica Ceca) b. Li (Stati Uniti): 6-0, 6-3

Dart (Gran Bretagna) b. Masarova (Spagna): 6-1, 6-4

Tatjana Maria (Germania) b. Cirstea (Romania): 6-3, 1-6, 7-5

Ostapenko (Lettonia) b. Wickmayer (Belgio): 6-2, 6-2

Niemeier (Germania) b. Kontaveit (Lettonia): 6-4 6-0

Zhang (Cina) b. Kostyuk (Ucraina): 7-6(6), 6-2

Tsurenko (Ucraina) b. Kalinina (Ucraina): 3-6, 6-4, 6-3

Parry (Francia) b. Hontama (Giappone): 6-3, 6-2

Riske (Stati Uniti) b. Chwalinska (Polonia): 3-6, 6-1, 6-0