Wimbledon, Sinner batte Ymer ed avanza al 3° turno

WIMBLEDON (Inghilterra) - Jannik Sinner prosegue il suo cammino a Wimbledon accedendo al 3° turno dello slam sull'erba. L'altoatesino ha archiviato in quattro set lo svedese Mikael Ymer (numero 88 del mondo): 6-4 , 6-3 , 5-7 , 6-2 in 3 ore e 3 minuti sul campo numero 2 dell'All England Club. Sinner adesso attende il suo prossimo avversario sarà John Isner .

La partita

Primo set molto equilibrato con Sinner e Ymer che arrivano fino al 4-4 quando l'altoatesino prende il controllo della partita vincendo i due game successivi e il set con il punteggio di 6-4. Stesso risultato anche nel secondo set, con Sinner che prende fiducia e gestisce senza problemi la partita chiudendo stavolta con un 6-3 in soli 38 minuti. Nel terzo set la partita sembra subito indirizzata con l'azzurro avanti 3-1 ma non riesce ad uccidere la partita e Ymer ne approfitta: lo svedese gioca una solida frazione, salva 8 palle break e sul 6-5 Sinner cede la seconda volta il servizio regalando il 3° set 7-5 all'avversario. Nel 4° set la resistenza dello svedeze crolla, Jannik cede il servizio solo al 2° game ma poi non di gira più dominando la frazione 6-2 in 42 minuti.