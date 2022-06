Wimbledon, dopo Berrettini e Cilic anche Bautista Agut out per Covid

Un altro ritiro eccellente al torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam. Lo spagnolo Roberto Bautista Agut, come l'azzurro Matteo Berrettini, ha annunciato sui suoi profili social di essere positivo al Covid-19 e che pertanto non potrà scendere in campo contro il colombiano Galan. "Purtroppo oggi ho notificato all'organizzazione di Wimbledon il mio ritiro dalla competizione. Ieri ho iniziato a non sentirmi molto bene e sono risultato positivo al Covid-19. I sintomi non sono molto gravi, ma penso che questa sia la decisione migliore. Grazie a tutti per il vostro supporto sempre. Spero di tornare presto in campo", ha scritto il tennista spagnolo numero 19 del ranking Atp.