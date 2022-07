Wimbledon, diretta Sinner-Isner ore 15:30: come vedere il match in tv e in streaming

WIMBLEDON (INGHILTERRA) - Alle ore 15.30 Jannik Sinner sfida John Isner per conquistare il pass per gli ottavi di finale di Wimbledon. Il 20enne di Val Pusteria fin qui ha superato Wawrinka al debutto e Ymer al secondo turno, entrambi con il punteggio di 3-1. Esordio soffertissimo invece per l'americano, che ha dovuto lottare per 3 ore e 20' contro Couacaud prima di avere la meglio con il punteggio di 3-2. Poi è arrivata anche la vittoria contro il campione 2013 e 2016 Andy Murray per 3-1. Per quanto riguarda i confronti tra Sinner e Isner, il parziale è di perfetta parità, con lo statunitense che la spuntò a Cincinnati lo scorso anno, vincendo in rimonta (5-7, 7-6, 6-4). Sempre nel 2021 la rivincita dell'azzurro che in Coppa Davis ha letteralmente spazzato via dal campo l'avversario con un netto 6-2, 6-0.