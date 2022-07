Sakkari eliminata da Wimbledon: agli ottavi avanza Maria

LONDRA (Inghilterra) - Maria Sakkari si arrende a Tatjana Maria e saluta Wimbledon al 3° turno. La numero 5 del ranking Wta cade contro la numero 101 e incassa una sconfitta in due set dopo un'ora e mezza di gioco. Primo set senza storia con il 3-6 finale, nel secondo invece Sakkari si porta sul 4-1 per poi subire una super rimonta che regala il pass per il prossimo turno alla 34enne tedesca sul 5-7. Non sbaglia invece la tunisina Jabeur, numero 2 al mondo, che piega 2-6, 3-6 Parry. La francese Caroline Garcia chiude il programma giornaliero battendo la cinese Shuai Zhnag con un doppio 7-6.