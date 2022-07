Wimbledon, Alcaraz domina Otte: saranno ottavi contro Sinner!

LONDRA (REGNO UNITO) - Novak Djokovic sconfigge il connazionale Miomir Keckmanovic con un netto 6-0, 6-3, 6-4 e guadagna l'accesso agli ottavi di finale del torneo di Wimbledon. Una vittoria mai messa in discussione come quella di Carlos Alcaraz contro il tedesco Oscar Otte: tre set netti in appena 100 minuti con solo 8 errori gratuiti per lo spagnolo che agli ottavi affronterà Jannik Sinner. Infine anche il britannico Cameron Norrie ha vinto senza problemi contro l'americano Steve Johnson: 6-4, 6-1, 6-0 (un'ora e 49 minuti) e agli ottavi affronterà un altro statunitense ovvero Tommy Paul. Un altro accoppiamento degli ottavi parte alta da tabellone è sancito ovvero la sfida tra il veterano David Goffin e l'americano Francis Tiafoe.