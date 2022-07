Wimbledon, clamorosa eliminazione per Swiatek. Badosa ok

LONDRA (Inghilterra) - Clamorosa uscita di scena per Iga Swiatek, che al 3° turno di Wimbledon viene eliminata con il punteggio di 6-4 6-2 dall'esperta francese Alize Cornet. Saluta la kermesse inglese anche Coco Gauff, la numero 12 del ranking, che perde il derby statunitense contro Anisimova vincendo il primo set al tie-break e crollando negli altri due per 2-6, 1-6. Delle Top 10 sopravvive Paula Badosa (#4) che batte Petra Kvitova in due set serrati e si regala un 4° turno di lusso con Simona Halep.