Wimbledon: fuori Sonego, Nadal vince e passa agli ottavi

Partita durissima per il tennista torinese che si arrende allo spagnolo in tre set per 6-1, 6-2, 6-4 in due ore e sei minuti

02 . 07 . 2022 21:48 Wimbledon

LONDRA - Rafa Nadal batte Lorenzo Sonego e vola così agli ottavi di Wimbledon, terzo Grande Slam della stagione. Partita durissima per il tennista torinese, costretto ad arrendersi contro il numero 4 del mondo e secondo favorito del seeding. Lo spagnolo vince in tre set per 6-1, 6-2, 6-4 in due ore e sei minuti. Nadal sfiderà l'olandese Botic van de Zandschulp agli ottavi. Da non perdere Swiatek eliminata Sinner agli ottavi Tutte le news di Tennis

Tuttosport

