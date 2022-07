Wimbledon, Tsitsipas si arrende al talento e follia di Kyrgios!

Il match

Prima frazione molto combattuta che vede prevalere al tie-break il greco per 7-2 con Kyrgios impegnato più a discutere con l'arbitro e pubblico. Nel 2° set la partita gira: Tsitsipas regala la frazione (6-4) all'australiano con un 10° game da incubo, Kyrgios però si infuria con il giudice di sedia chiedendo la squalifica dell'avversario per aver scagliato una pallina in tribuna. Il greco entra nella ragnatela psicologica dell'avversario e perde anche la terza frazione per 6-3. Nel 4° set livello altissimo di gioco e di emozioni con palle break salvate da entrambi i tennisti, il tie-break è la soluzione finale: Kyrgios riesce ad avere la meglio 9-7 realizzando una bellissima palla corta sul Match-Point per mandare i titoli di coda.

Wimbledon, i risultati 3° turno

R.Nadal (#2) - L.SONEGO (#27) 6-1, 6-2, 6-4

T.Fritz (#11) b. A.Molcan 6-4, 6-1, 7-6

A. De Minaur (#19) b. L.Broady 6-3, 6-4, 7-5

C.Garin b. J.Brooksby (#29) 6-2, 6-3, 1-6, 6-4

B. Van De Zandschulp b. R.Gasquet 7-5, 2-6, 7-6, 6-1

B.Nakashima b. D.Galan 6-4, 6-4, 6-1

J.Kubler b. J.Sock 6-2, 4-6, 5-7, 7-6, 6-3

Tabellone ottavi di finale della parte bassa

A.De Minaur (#19) - C.Garin

B.Nakashima - N.Kyrgios

T.Fritz (#11) - J.Kubler (Q)

R.Nadal (#2) - B. Van De Zandschulp