Wimbledon, Nadal rimprovera Sonego: cosa è successo a rete

LONDRA - L'avventura di Lorenzo Sonego a Wimbledon si è fermata contro Rafa Nadal al terzo turno. Una partita durissima per il tennista torinese, terminata con una netta vittoria dello spagnolo in tre set. Ha fatto però discutere un episodio avvenuto nel finale, durante il terzo set. Sul parziale di 4-2 per Nadal c'è stato un quarto d'ora di pausa per chiudere il tetto, con un breve riscaldamento. Sonego si è scatenato durante la ripresa, tenendo la battuta e vincendo i due game successivi portando il parziale sul 4-4. Un ottimo momento per il tennista azzurro, interroto però da Nadal che decide di avvicinarsi alla rete e di chiamare proprio Sonego, chiedendogli di urlare di meno. Il tennista azzurro rimane colpito dalla richiesta e lo spagnolo ne approfitta: break, vittoria nell'ultimo game e conquista così gli ottavi di finale con il punteggio di 6-1 6-2 6-4.