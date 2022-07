Tsitsipas al veleno: "Kyrgios un bullo e un prepotente, ora basta"

Tsitsipas duro: "Kyrgios ha fatto il circo, ora basta!"

"Questa storia deve finire, non va bene. Qualcuno deve sedersi con lui e parlare. Non sono abituato a giocare in questo modo. Alla fine con lui non riesci a far finta di niente e comportarti come un robot: sembrava un circo. Ti stanchi delle continue lamentele. Non mi piacciono le persone che umiliano gli altri. Non c'è nessun altro giocatore che si comporta così", ha aggiunto Tsitsipas.