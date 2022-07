Wimbledon, diretta Sinner-Alcaraz: dove e quando vederla in tv

WIMBLEDON (Inghilterra) - È il grande giorno di Jannik Sinner (20 anni testa di serie numero 10) a Wimbledon, l'azzurro affronterà sul Campo Centrale il giovane fuoriclasse Carlos Alcaraz (19 anni testa di serie numero 5) con in palio un posto nei quarti di finale. La partita promette gran gioco e spettacolo, i due tennisti arrivano all'incontro senza aver faticato molto nei turni precedenti eccetto lo spagnolo costretto al 5° set al debutto nello slam. Entrambi hanno mostrato un ottimo adattamento alla superficie specie Alcaraz che riesce ad imporre anche sull'erba il peso dei suoi colpi. L'altoatesino dal canto suo ha superato a pieni voti l'esame Isner domanda il super servizio del gigante americano. Sinner-Alcaraz è la rivalità più attesa per quanto riguarda la next-gen e non c'è in palio solo il passaggio al turno successivo, lo spagnolo è dato favorito dai bookmakers ma la solidità mostrata da Jannik potrebbe scompigliare le carte sul tavolo.