Sinner show, è ai quarti a Wimbledon: Alcaraz ko in quattro set

LONDRA (Regno Unito) - Strepitoso Jannik Sinner : il giovane talento azzurro, dopo aver eliminato Wawrinka, Ymer e Isner, stacca il pass per i quarti di finale di Wimbledon, terzo Slam stagionale che si sta disputando sui campi in erba di Londra, grazie al successo ottenuto contro il baby fenomeno Carlos Alcaraz . L'altoatesino numero 13 al mondo e 10° del seeding, infatti, si è imposto sullo spagnolo classe 2003, 7° nel ranking Atp e quinto favorito del tabellone, in quattro set con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-7, 6-3. Nel prossimo turno Sinner affronterà il vincente della sfida tra Djokovic e Van Rijthoven .

La partita

Primo set senza storia: 6-1 in 31 minuti per l'azzurro, con due break. Seconda frazione un po' più combattuta ma con l'altoatesino sempre avanti nel punteggio: 6-4 per Sinner in 50 minuti, con un solo break. Terzo set senza break, risolto dopo un'ora e un quarto di gioco, con un tie-break al cardiopalma, nel quale lo spagnolo è andato avanti 6-3 ma ha fallito 3 set point. L'italiano ha sciupato poi due match ball: il primo sul 7-6 (con servizio a favore), il secondo sull'8-7 (con Alcaraz alla battuta). Lo spagnolo ha poi vinto tre punti di fila, prolungando la partita. Nella quarta frazione l'azzurro è tornato padrone del match, vincendo per 6-3 in un'ora esatta, con un solo break.

La gioia di Sinner

"Carlos è un avversario molto difficile e una persona speciale. E' bellissimo vincere un match del genere davanti a questo pubblico in un giorno speciale come i 100 anni del centrale di Wimbledon. Sono molto contento per come ho giocato e per come ho reagito mentalmente all'inizio del quarto set. Non mi aspettavo di andare così bene sull'erba. Ora vediamo come continua il torneo" ha dichiarato Sinner dopo la vittoria su Alcaraz.

Sinner-Alcaraz, la cronaca del match