Wimbledon, Jabeur ai quarti ma è il torneo delle carneadi

LONDRA (Inghilterra) - Ancora sorprese dal tabellone femminile di Wibledon . Dopo l'eliminazione della numero 1 del Ranking WTA Swiatek ad opera della Cornet , out anche la Ostapenko , in una edizione ricca di colpi di scena, come quello firmato dalla tedesca Maria. Tra le big resiste la tunisina Jabeur , che accede ai quarti piegando l'agguerrita Mertens con il punteggio di 7-6 (11-9), 6-4.

Outsider protagoniste: Maria sorprende Ostapenko

La prima giocatrice in ordine cronologico ad approdare ai quarti di finale è Bouzkova, numero 66, che batte Garcia, numero 55, per 7-5, 6-2. La grande sorpresa di giornata arriva però dalla tedesca Maria, numero 103, che elimina la numero 17 Ostapenko in rimonta: 5-7, 7-5, 7-5 il punteggio a favore della carneade teutonica. Imitata di lì a poco dalla connazionale Niemeier, numero 97, che non lascia scampo alla Watson, numero 121, regolata 6-2. 6-4.