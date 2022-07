Wimbledon, sarà Djokovic contro Sinner per un posto in semifinale

LONDRA (Inghilterra) - Saranno il campione di ieri e di oggi Djokovic e quello del domani Sinner a contendersi un posto in semifinale a Wimbledon. Il serbo supera 3-1 (6-2, 4-6, 6-1, 6-2) l'olandese Van Rijthoven e si qualifica per i quarti di finale, dove troverà l'azzurro, che è uscito vincitore dal derby Next Gen con il golden boy spagnolo Alcaraz.