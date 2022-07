Wimbledon fa ricorso alla Wta contro la multa per l'esclusione di russi e bielorussi

LONDRA (Regno Unito) - L'All England Club ha presentato ricorso contro una multa inflitta dal tour professionistico femminile Wta per aver bandito le giocatrici russe e bielorusse dal torneo di Wimbledon a causa della guerra in Ucraina. Anche la Lawn Tennis Association dovrebbe presentare ricorso contro una sanzione pecuniaria imposta dalla Wta dopo che nessun giocatore russo o bielorusso è stato autorizzato a prendere parte ai tornei sull'erba a Eastbourne, Nottingham e Birmingham. Sally Bolton, Ceo dell'All England Club, afferma che il club ha presentato ricorso contro la multa della Wta ed è "ancora in attesa di notizie" dal tour maschile dell'Atp.