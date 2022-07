Wimbledon, Sinner-Djokovic: dove e quando vederla in tv

LONDRA (Inghilterra) - Jannik Sinner è diventato il più giovane giocatore della storia ad accedere ai quarti di finale sulle tre superfici e non vuole fermarsi. Martedì 5 luglio l'azzurro tornerà sul campo centrale dell'All England Club per affrontare Novak Djokovic con in palio un posto in semifinale a Wimbledon. Negli scontri diretti il serbo numero 3 del mondo conduce 1-0 : unico precedente nel 2021 al Master 1000 di Montecarlo quando Nole vinse in due set al primo turno.

Djokovic: "Rivedo un po' di me in Jannik"

Belle parole spese dal campione uscente di Wimbledon sul suo prossimo avversario: “Jannik ha molto talento, è già certamente un top-player, l’ho visto giocare su diverse superfici ed è maturato molto. Non sembra neppure soffrire la pressione nei grandi palcoscenici, cosa che può capitare ai più giovani. Ha fiducia nelle proprie possibilità, pensa di poter vincere contro chiunque, e questo è importante - aggiunge - Vedo in lui un po’ del mio gioco. Da fondocampo rovesci piatti, subito dopo la riga di fondo. Sarà un match complicato per entrambi. Lui gioca veloce, gli piace il ritmo. Ci siamo allenati insieme qualche volta. So che cosa aspettarmi. Ma sarò pronto per questa sfida".

Sinner-Djokovic, dove vederla in tv



Il match è il primo in in programma sul campo centrale martedì 5 luglio con inizio alle 14:30 (primo match) e sarà trasmesso in tv da Sky sul canale Sky Sport. Sarà possibile guardare l'incontro anche in streaming su Now e su SkyGo.