Wimbledon, Kyrgios non si ferma: Nakashima ko e pass ai quarti

LONDRA (Inghilterra) - Nick Kyrgios accede ai quarti di finale di Wimbledon! L'australiano ha vinto in 5 set contro l'americano Brandon Nakashima in una partita molto combattuta dove Kyrgios ha mostrato maturità e saggezza nei momenti importanti. Il punteggio finale sul campo centrale dell'All England Club ha recitato 3-6 , 6-4 , 7-6(2) , 6-2 dopo 3 ore e 10 minuti di gioco. Kyrgios ai quarti di finale affronterà la sorpresa del torneo, il cileno Cristian Garin .

Segui Wimbledon sul nostro sito

Garin eroicio: battuto in rimonta De Minaur



Cristian Garin diventa l'8° cileno di sempre a staccare il pass per i quarti di finale dello slam britannico dopo aver battuto Alex De Minaur in un match pazzesco: il cileno ha rimontato sotto 2 set a zero, annullato 2 match-point al 5° set e vinto al super Tie-Break 10-6. Tutto facile per Taylor Fritz che archivia in 3 set il 3° australiano in campo oggi, Jason Kubler, e riporta gli Stati Uniti ai quarti di finale di Wimbledon dopo John Siner (2018)

Risultati ottavi di finale

C.Garin b. A.De Minaur (#19) 2-6, 5-7, 7-6, 6-4, 7-6

N-Kyrgios b. B.Nakashima 4-6, 6-4, 7-6, 3-6, 6-2

T.Fritz (#1) b. J.Kubler 6-3, 6-1, 6-4