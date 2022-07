Wimbledon, Halep implacabile: demolita la Badosa

LONDRA (Inghilterra) - Prestazione dominante di Simona Halep che archivia in appena un'ora Paula Badosa per accedere ai quarti di finale di Wimbledon. La rumena si è imposta con il punteggio di 6-1, 6-2 in un'ora di partita che ha avuto battaglia solo nei primi 4 giochi del 2° set. Per la Halep sarà la statunitense Amanda Anisimova l'avversaria al prossimo turno dopo il successo contro la francese Tan. Infine l'australiana Ajla Tomljanovic batte in 3 set l'altra transalpin, Alize Cornet, e sfiderà ai quarti la kazaka Rybakina (vincente contro la Martic).