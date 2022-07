Diretta Djokovic-Sinner ore 14.30: come vederla in tv e in streaming

LONDRA (Regno Unito) - Jannik Sinner sfida Novak Djokovic ai quarti di finale di Wimbledon. Già a Melbourne quest'anno, e prima ancora al Roland Garros nel 2020, il tennista altoatesino si era issato tra i magnifici otto di una prova Slam ma a Wimbledon, prima di quest'anno, non aveva mai vinto un solo match. Il campione serbo invece ha vinto le ultime tre edizioni dello slam londinese e non perde, sul campo, dal terzo turno del 2016 contro Sam Querrey, dato che nel 2017 solo un infortunio lo costrinse al ritiro. "Posso solo usare superlativi e aggettivi positivi per parlare del gioco di Sinner. Tutti sappiamo che è molto talentuoso. E' già adesso un top player affermato. L'ho guardato contro Alcaraz, ho visto una performance dominante nei primi due set. Nel terzo c'è stata un po' di lotta, ma lui mi è sempre sembrato in controllo del match. E' molto solido. Ha tutti i colpi: servizio, risposta, dritto. Mette sempre pressione agli avversari" ha detto Djokovic su Sinner alla vigilia del match.