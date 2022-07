Sinner illude, ma cede alla distanza: Djokovic vince in rimonta

WIMBLEDON (REGNO UNITO) - Il cuore di Jannik Sinner non basta per battere un super Djokovic. Il tennista serbo, sotto due set a zero, rimonta ed esce alla distanza, sconfiggendo l'azzurro in cinque set e approdando alle semifinali del torneo di Wimbledon. Sinner esce tra gli applausi del campo centrale, dopo aver dominato per larghi tratti la sfida ed aver giocato alla pari con l'ex numero uno del mondo.

Sinner, partenza straordinaria

Djokovic sembra partire forte e nei primi due game concede solo due punti all'azzurro. Sinner si ritrova sotto e sul 4-1 per il serbo sembra sul punto di capitolare, quando è costretto ad annullare una palla break. Ma nel momento più difficile, l'altoatesino risponde presente: recupera, strappa due servizi al serbo e chiude (in 57') sul 7-5. Nel secondo set continua il dominio del tennista azzurro, che strappa due servizi a Djokovic e domina il palleggio. La seconda frazione (che dura solo 35 minuti), si chiude sul 6-2 per Sinner.

La rimonta di Djokovic

Nel terzo set Djokovic parte forte: mantiene agevolmente i primi due turni di servizio, strappa la battuta a Sinner nel quarto game e mantiene il vantaggio fino alla fine, resistendo agli attacchi di Sinner. L'azzurro prova a rientrare in gara, ma è costretto a cedere (6-3). Nel quarto set l'altoatesino crolla: cede i primi due servizi, sembra incapace di reggere il confronto a bordo campo e perde tutta la sicurezza e il vantaggio maturati nei primi due set. Djokovic chiude sul 6-2 e pareggia. Nell'ultimo game Sinner, nel tentativo di recuperare una palla corta a rete, cade male sulla caviglia e si infortuna. L'azzurro, al termine della quarta frazione, si reca negli spogliatoi per farsi controllare. Nel quinto set Djokovic non sbaglia un colpo e chiude sul 6-2, dopo aver strappato due break all'azzurro.