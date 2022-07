Wimbledon, Nadal è in semifinale: impresa contro Fritz. Ora c'è Kyrgios

LONDRA (Inghilterra) - Rafael Nadal supera Taylor Fritz nei quarti di Wimbledon e al termine di una grande battaglia raggiunge al semifinale. Lo spagnolo vince al quinto set ed elimina l'americano, ora sulla strada verso l'ultimo atto c'è l'australiano Nick Kyrgios che ha superato il cileno Crsitian Garin con un netto 3-0. Un match pazzesco e pieno di colpi di scena. Parte meglio Fritz che in soli 38 minuti ribalta un break iniziale subito al primo game e conquista il primo set in scioltezza. Nel secondo la lotta è serrata, sul 4-3 a favore Nadal chiama un medical time-out: problema addominale, il ritiro è consilgiato anche dal papà dagli spalti, ma il maiorchino non molla e pareggia i conti sul 7-5. Nel terzo l'americano approfitta delle fatiche dell'avversario e come nel primo atto chiude sul 6-3, in 34 minuti. Sembra finita, invece il Re della terra rossa dimostra che anche sull'erba è un fenomeno assoluto e con una prova straordinaria fa 2-2, ancora una volta sul 7-5. Nel quinto e decisivo set i due tennisti viaggiano a braccetto fino al tie break dove esce fuori il campione: Nadal allunga subito sul 5-0, lascia riavvicinare l'americano fino a due lunghezze e poi vola fino al 10-4 che gli consegna l'ottava semifinale sul campo del prestigioso torneo britannico. Una partita leggendaria per Nadal vinta dopo 4 ore e 20 minuti di gioco in 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6.