Wimbledon, allarme Nadal: "Kyrgios? Non so se lo affronterò"

LONDRA (Inghilterra) - Si continuano a sentire in modo evidente per Rafael Nadal gli strascichi della battaglia vinta con lo statunitense Taylor Fritz nei quarti di finale nonostante il problema agli addominali. Lo spagnolo infatti non è così sicuro di potersi giocare la semifinale di Wimbledon contro Nick Kyrgios. Il numero 2 del seeding ne ha parlato in conferenza stampa, anticipando che si sottoporrà ad "altri test" nella giornata di oggi, alla vigilia della sfida con l'australiano.