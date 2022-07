Marca: "Nadal ha uno strappo di 7 millimetri. Ma ha deciso: gioca"

LONDRA - Le prossime ore per Nadal saranno cruciali per capire se riuscirà a giocare la semifinale di Wimbledon contro Kyrgios oppure se dovrà arrendersi all'infortunio agli addominali che durante il match contro Fritz l'ha messo a dura prova. C'è chi, come Fognini, addirittura non crede al problema fisico accusato dal maiorchino, ma in Spagna sono sicuri: Nadal avrebbe uno strappo addominale di 7 millimetri. Lo riferisce Marca in seguito alle visite mediche alle quali si è sottoposto Rafa.