Wimbledon, Jabeur contro Rybakina nella finale femminile

LONDRA (Inghilterra) - Ons Jabeur è la prima finalista dell'edizione 2022 del torneo di Wimbledon e la prima tennista africana a raggiungere l'ultimo atto dello slam britannico. Sul campo Centrale dell'All England Club la tunisina testa di serie numero 3 si è imposta contro la tedesca Tatjana Maria con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-1 dopo un'ora e 44 minuti. Jabeur domina in 38 minuti il primo set (6-2) ma nel 2° ha una flessione, Maria ne approfitta e prolunga la partita. La tunisina si riprende nel 3° set e lo fa suo dominandolo. L'avversaria della Jabuer in finale sarà Elena Rybakina, che ha battuto in due set Simona Halep con il punteggio di 6-3 6-3 in un'ora e 17 minuti di gioco.