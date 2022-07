Wimbledon, Nadal stringe i denti: si allena per la semifinale

LONDRA (INGHILTERRA) - Rafa Nadal c'è, non molla e si allena: scongiurata l'ipotesi ritiro da Wimbledon. Dopo l'ennesima impresa della sua incredibile carriera, la vittoria ai quarti di finale, al super tie-break del quinto set, contro Fritz, condita da grande sofferenza per un problema agli addominali (avrebbe uno strappo importante: Marca parla di 7 millimetri), lo spagnolo si era detto molto titubante, in conferenza stampa, sulle sue possibilità di essere presente e in forze per la semifinale del Major britannico contro Nick Kyrgios. Contro ogni pronostico, Nadal si è presentato regolarmente sui campi in erba di Londra per allenarsi. Il presunto forfait per il match di domani sembra, al momento, scongiurato.