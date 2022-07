Nadal shock: "Ho troppo dolore, mi ritiro da Wimbledon"

LONDRA (Regno Unito) - Rafa Nadal si ritira dal torneo di Wimbledon : lo ha annunciato in serata lo stesso tennista spagnolo in conferenza stampa. Troppo dolorosa la lesione agli addominali che lo ha afflitto durante il match contro Fritz : Nadal non giocherà la semifinale contro Kyrgios , con l'australiano che approda così direttamente in finale.

Wimbledon, allarme Nadal dopo l'infortunio

"Nadal ha uno strappo addominale di 7 cm"

Nadal: "Mi ritiro da Wimbledon, ho troppo dolore"

"Devo ritirarmi da Wimbledon, ieri ho sofferto un dolore agli addominali e mi sono accorto che qualcosa non andava bene - le parole di Nadal in conferenza stampa - ho uno strappo, la comunicazione è tarda, ma ci ho pensato tutto il giorno, penso che non abbia senso provare a giocare. Sono circostanze dure, ma se gioco il mio infortunio peggiorerà: sono davvero molto triste. Questa decisione è dovuta al dolore, non posso servire perché non riesco a fare il movimento. Fra l'altro qualora scendessi in campo il mio infortunio potrebbe peggiorare. Le cose sembravano andare meglio ma non c'è stato nulla da fare, tutti sanno quanto sforzo ci vuole per essere qui ma non posso rischiare di stare fermo mesi solo per giocare una partita".

Nadal: "Devo stare fuori 3-4 settimane"

"Sono orgoglioso di essere riuscito a terminare la partita contro Fritz e ad avere vinto, ma ora devo pensare all'infortunio - ha continuato in campione maiorchino - ho avuto problemi agli addominali tutta la settimana ma sembrava sotto controllo, ho anche fatto controlli e ieri dopo la partita questa piccola elongazione che avevo si è allargata". Nadal fissa anche i tempi di recupero: "Dovrò stare fuori 3-4 settimane, spero di poter continuare col calendario che avevo in mente".