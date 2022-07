Nadal lascia Wimbledon, Kyrgios: "Spero di vederti presto in salute"

LONDRA (Regno Unito) - Il ritiro da Wimbledon da parte di Rafa Nadal ha permesso a Nick Kyrgios di qualificarsi direttamente alla finale del torneo. Il tennista australiano, che avrebbe dovuto affrontare il maiorchino venerdì in semifinale, ha pubblicato su Instagram un post a sostegno del suo collega. Allegato ad una foto di loro due assieme in campo, ha scritto: "Differenti giocatori, differenti personalità. Rafa Nadal spero che il tuo percorso di guarigione vada per il meglio e speriamo tutti di vederti presto in salute! Alla prossima volta….", si legge sul profilo il numero 45 della classifica Atp.