BJK Cup, Svizzera e Canada per l'Italia di Garbin: "Sono fiduciosa"

TORINO - Saranno S vizzera e Canada le avversarie dell' Italia nelle Finals di BJK Cup che si disputeranno dall'8 al 13 novembre sul veloce indoor dell'Emirates Arena di Glasgow . Le azzurre sono state sorteggiate nel Gruppo A e dovranno cercare di chiuderlo in vetta per qualificarsi alle semifinali a cui accederanno le prime classificate di ciascuno dei quattro gironi .

L'ottimismo di capitan Garbin

"È un girone difficile - commenta il capitano delle azzurre Tathiana Garbin -. La Svizzera può contare su Bencic e Teichmann che sono davvero in gran forma: il Canada ha Fernandez ed Andreeescu. Anche se poi si dovrà vedere chi effettivamente giocherà. Ad ogni modo sono fiduciosa perché sono convinta che le mie ragazze con la maglia della nazionale riescono a trovare risorse supplementari che magari non sempre trovano quando giocano i tornei. Ripeto, sono fiduciosa perché so che ci tengono a fare bene e sono sempre super-motivate. Per loro scendere in campo con la nazionale è qualcosa di unico, lo sentono tanto. E lo si è visto nelle ultime sfide".

I quattro raggruppamenti

La vincente del Gruppo A affronterà la vincente del Gruppo D, la vincente del Gruppo B sfiderà la vincente del Gruppo C. Questa la composizione dei gironi. Gruppo A: Svizzera (1), Canada, Italia. Gruppo B: Australia (2), Slovacchia, Belgio. Gruppo C: Spagna (3), Kazakhstan, Gran Bretagna. Gruppo D: Repubblica Ceca (4), Stati Uniti, Polonia.