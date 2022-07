Wimbledon, Djokovic sfida Kyrgios in finale: Norrie ko in quattro set

LONDRA (Regno Unito) - Dopo l'incredibile successo nei quarti contro Sinner, altra prova di forza di Novak Djokovic con Cameron Norrie nel match che metteva in palio l'accesso all'ultimo atto di Wimbledon, terzo Slam stagionale in corso di svolgimento sull'erba londinese. Il fuoriclasse serbo ex storico numero uno del ranking Atp, infatti, ha sconfitto in rimonta il britannico 'padrone di casa' con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-3, 6-4. In finale - dove punterà al successo numero sette della propria straordinaria carriera - 'Nole' se la vedrà con l'australiano Nick Kyrgios, che ha staccato il pass grazie al ritiro, per un infortunio agli addominali, di Rafa Nadal.