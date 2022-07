Wimbledon, il titolo del doppio agli australiani Ebden e Purcell

Hovde trionfa tra le baby

Prima della finale femminile vinta dalla kazaka Elena Rybakina contro la tunisina Ons Jabeur è andata poi in scena la finale Junior femminile, che ha visto Liv Hovde laurearsi 'reginetta' di Wimbledon. Nela sfida decisiva per il titolo la 18enne stellina statunitense, testa di serie numero 1, ha superato in due set l'ungherese Luca Utvardy, settima forza del tabellone, con il punteggio di 6-3 6-4, in un'ora e 13 minuti di gioco.