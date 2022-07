WIMBLEDON (Inghilterra) - Dopo il successo in rimonta nella finale con la numero due del Mondo Jabeur ad esaltarsi per il successo della Rybakina è il presidente della Federtennis russa Tarpischev "Abbiamo vinto il torneo di Wimbledon. Era già positivo che Elena si fosse qualificata per la finale, perché è un prodotto del tennis russo. Certo, sarebbe ancora meglio se vincesse. La sosterremo".