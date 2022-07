Diretta Djokovic-Kyrgios, dalle 15 la finale Wimbledon: dove vederla

LONDRA - Da una parte uno che va a caccia del 21° titolo Slam alla sua 32ª presenza in una finale, dall'altra invece uno che giocherà la sua prima finale Slam senza aver giocato una semifinale Slam (ha trionfato solo in doppio con il connazionale Kokkinakis agli ultimi Australian Open). Ultimo atto Djokovic contro Kyrgios è un inedito del grande tennis, ma promette già spettacolo. Il serbo arriva dalla vittoria contro Norrie , superato in quattro set, l'australiano invece è rimasto a riposo grazie al forfait dato da Nadal . Sarà battaglia di talento, e quello ne hanno da vendere entrambi, e di nervi, e qui è decisamente migliore Nole che proverà a centrare il suo 7° titolo all'AEC.

Djokovic-Kyrgios, dove vedere il match

La partita è in programma alle 15 (ora italiana) e sarà trasmessa in esclusiva tv da Sky. Sarà possibile seguire il match anche in streaming su SkyGo e Now e live sul nostro sito tuttosport.com.

LIVE Djokovic-Kyrgios