Wimbledon, Djokovic piega Kyrgios in 4 set: è il 7° trionfo

LONDRA (Regno Unito) - Novak Djokovic trionfa a Wimbledon per la settima volta in carriera (su otto finali disputate, l'unico ko con Murray nel 2013): nell'ultimo atto del terzo Slam stagionale, andato in scena sull'erba di Londra, il fuoriclasse serbo ex storico leader del ranking Atp, si è imposto - ancora una volta in rimonta - sull'australiano di origine greca Nick Kyrgios con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, 7-6(3). 'Nole' raggiunge così William Renshaw e Pete Sampras nell'albo d'oro al secondo post all time, dietro soltanto a Roger Federer, in testa con otto successi.