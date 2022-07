Ranking Atp, Sinner torna in Top Ten e diventa leader azzurro

Novak Djokovic, malgrado il successo per la settima volta in carriera nel torneo di Wimbledon (l'Atp ha deciso di non assegnare punti per lo Slam londinese dopo l'esclusione di russi e bielorussi da parte degli organizzatori), ha perso quattro posizioni nella classifica mondiale, scendendo al settimo posto. Stessa sorte anche per Matteo Berrettini, che ad ogni modo - causa Covid - non ha potuto difendere i punti della finale conquistata un anno fa: il tennista romano è ora 15°. Il nuovo numero uno azzurro è così Jannik Sinner, eliminato proprio da Djokovic ai quarti di Wimbledon e di nuovo in Top Ten per la prima volta da marzo: il giovane altoatesino scala tre posizioni ed è decimo. Al comando della classifica resta Daniil Medvedev davanti ad Alexander Zverev, Rafa Nadal torna sul podio precedendo Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud e Carlos Alcaraz. Per quanto riguarda gli altri italiani, nove passi indietro per Lorenzo Sonego (63°), appena davanti a Fabio Fognini, Lorenzo Musetti guadagna tre posti ed è 67°.